Синоптики назвали причину паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье

Причиной паводков в Сибири и аномальных дождей в Приморье этим летом стал перегрев территории Китая. Так полагает глава Примгидромета Борис Кубай.

По его словам, в Китае на протяжении всего весенне-летнего сезона наблюдался активный вынос теплого переувлажненного тропического воздуха.

«Этот воздух распространялся дальше... и постепенно стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье», - объяснил Кубай.

В итоге в ряде районов Приморского края выпало до 150-200% месячной нормы. Самые интенсивные дожди прошли в средних и нижних течениях основных рек, но катастрофических наводнений удалось избежать, так как реки, берущие начало в Сихотэ-Алине, не получали достаточное количество воды из-за дефицита там осадков. Исключением стала река Раздольная. Она берет начало на сопредельной территории, где тоже наблюдалось аномальное выпадение осадков.

Во вторник из-за сильных ливней в Приморье во Владивостоке выпала месячная норма осадков. Городские дороги подтопило, в воде оказались пригородные территории и жилые дома. В городе введен режим ЧС. По данным синоптиков, август во Владивостоке побил рекорд за все время наблюдений по количеству осадков.