В Екатеринбурге прошла литургия в честь главной иконы Вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провел 29 августа в Храме на Крови литургию в честь иконы «Спас Нерукотворный». Святыня, предназначенная для главного храма российской армии, возводимого в Подмосковье, прибыла в Екатеринбург еще 23 августа.

На богослужение пришли военнослужащие, их семьи, спасатели МЧС, сотрудники правопорядка, а также простые верующие столицы Урала.

«Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

Икона ездит по воинским частям и храмам уже несколько месяцев. Свое путешествие она начала в Севастополе еще 30 апреля, а до этого, 28 апреля, была освящена Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на пасхальном богослужении. Последним местом, где остановится святыня, станет Главный храм Вооруженных Сил, который строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая следующего года в этом храме икона завершит долгий путь.

За год «Спас Нерукотворный» пройдет расстояние в более, чем 57 тысяч километров. Икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов РПЦ, 300 соединений и воинских частей российской армии.