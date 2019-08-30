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Депутат Рады попытался говорить на украинском и вызвал хохот: видео

Тамара Астапенкова
05:45 30.08.2019
В середине июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
© Видео: 24 Канал, facebook © Фото: sergii kharchenko, globallookpress

Депутат Рады Антон Киссе во время своего выступления в парламенте пытался говорить на украинском языке, толком его не зная. Фрагмент его выступления попал на видео. На кадрах видно, что парламентарии поначалу серьезно слушают своего коллегу, который через слово переходит на русский, а затем неприкрыто начинают смеяться.

Депутат пытался обратиться к новому министру экономики и развития Украины Тимофею Милованову, поведав ему о проблемах виноделов Одесской области. Во время речи Киссе с трудом подбирал слова, а когда другие парламентарии начали над ним смеяться, то и вовсе перешел на русский язык. Видео опубликовал «24 канал».

Напомним, что в середине июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу в большинстве сфер жизни в стране должен использоваться лишь украинский язык. Но не у всех граждан это получается.

Так, в середине августа, новоизбранные депутаты на подготовительном заседании устроили перепалку из-за того, что один из парламентариев выступил на русском языке. Этот факт сильно возмутил депутатов.  

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