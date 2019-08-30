В Госдуме предложили продлить летние каникулы для школьников

Летние каникулы для школьников и студентов нужно продлить до 1 октября. Такое предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов.

По его словам, благодаря этой мере ребята смогут подрабатывать и ездить на отдых в сентябре. Власов пояснил, что часто проводит встречи с молодежью и слышит подобные просьбы как со стороны учащихся, так и со стороны преподавателей.

«Прекрасно осознавая сложность осуществления данной меры, со своей стороны предлагаю реализовать эту идею в Дальневосточном регионе РФ в качестве пилотного проекта, а именно в Хабаровском и Приморском крае», - сказал депутат в разговоре с РИА Новости.

Ранее ученые из США выяснили, что длинные школьные каникулы пагубно влияют на психику учеников и учителей. Согласно выводам исследователей, дети испытывают сильнейший стресс, выходя на занятия после долгого отдыха.