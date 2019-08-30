Медвежьи спа-процедуры: зоопарк Москвы опубликовал новое видео с пандами

Московский зоопарк опубликовал видео, на котором панда Диндин играет со струей воды. Ролик появился на странице учреждения в Instagram.

По словам сотрудников парка, Диндин каждый раз приходит в восторг от освежающих процедур.

«Она безудержно носится по вольеру, в миг взлетает (да-да, именно взлетает) на свой деревянный подиум, зависает на перилах и кувыркается без конца… А порой вплотную подходит к двери во внутреннее помещение, где стоят киперы, и требует, чтобы ей прицельно поливали живот. Приятный массаж и охлаждение - настоящие спа-процедуры для панды», - говорится в описании к видео.

Партнер Диндин Жуи, в свою очередь, без ума от картонных коробок, где ему нравится прятаться, и от пластиковых бочек, закрепленных невысоко над землей. В зоопарке также поделились, что после еды Диндин и Жуи обычно находятся в умиротворенном состоянии, а вот игры и безудержное веселье каждый раз начинаются в самый неожиданный момент.

Ранее в Московском зоопарке поделились видео схватки Жуи с покрышкой. За бамбуковыми медведями, которые приехали в Россию из Китая в апреле, жители всех регионов страны могут наблюдать онлайн.