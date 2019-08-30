В ОНК рассказали, в каких условиях украинцы содержались в «Лефортово»

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) города Москвы Иван Мельников рассказал, как содержались граждане Украины в СИЗО «Лефортово».

По словам Мельникова, в следственном изоляторе находились более 30 украинцев, в том числе журналист Роман Сущенко и 24 моряка, осужденных и привезенных из разных российских колоний.

Ответственный секретарь ОНК отметил, что граждане Украины содержались в новых, отремонтированных камерах. В каждом помещении была горячая вода, холодильник и телевизор. Для украинцев было организовано трехразовое питание и ежедневные прогулки.

По неподтвержденной информации, на данный момент несколько украинских моряков и режиссер Олег Сенцов отправлены на Украину. Об это сообщил новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.