В Киеве заявили о завершении обмена пленными между РФ и Украиной

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка опубликовал в социальной сети Facebook запись об обмене пленными. Согласно этой информации, Олег Сенцов и несколько задержанных украинских моряков отправлены на Украину.

«Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой. Ждем», - сказано в записи Анны Исламовой, которую процитировал генеральный прокурор Украины.

На данный момент упомянутая информация не нашла официального подтверждения. Однако ранее в Кремле заявили, что приветствуют освобождение журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи и считают, что это конкретный шаг Киева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил конкретные шаги, которых Москва ждет от Киева. Помимо освобождения несправедливо арестованного журналиста, речь идет об исполнении минских договоренностей. Песков также добавил, что относительно вопроса обмена удерживаемыми лицами имеют место определенные контакты.