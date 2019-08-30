СМИ: в США хотят взыскать с Китая императорские долги

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности потребовать от КНР оплатить долги по облигациям, выпущенным в начале XX века еще при императоре.

Более ста лет назад, основной целью долговых ценных бумаг было привлечение денег на строительство в Китае железных дорог. Считается, что огромное количество «императорских» облигаций находятся в частных коллекциях в США. Но некоторые экземпляры возможно найти и купить на интернет-аукционах.

Президент США уже встретился с группой коллекционеров китайских облигаций и поговорил с ними. Они заинтересованы продвинуть идею потребовать взыскания от КНР столетних долгов, пишет Bloomberg.

Предполагается, что в случае уплаты китайской стороной долгов по облигациям, сумма выплат может составить с учетом инфляции, процентов и компенсаций, более триллиона долларов.

Напомним, что американо-китайский экономический конфликт тянется давно. Так в 20 числах августа Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая в ответ на увеличение китайской стороной тарифов на американские автомобили. Более того, президент США заявлял, что страна «глупо теряла» из-за Китая «триллионы долларов» и призывал американские компании уйти с китайского рынка.