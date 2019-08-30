В центре Москвы столкнулись BMW и Lamborghini: видео с места
ГИБДД устанавливает все обстоятельства произошедшего.
© Видео: Московские происшествия (филиал по ЦАО г.Москвы) vk © Фото: Московские происшествия (филиал по ЦАО г.Москвы) vk
Два дорогих автомобиля столкнулись в центре Москвы. В результате происшествия пострадали люди.
Авария случилась напротив Московского зоопарка.
«Легковые машины Lamborghini и BMW столкнулись на улице Большая Грузинская, 9», - рассказали «Звезде» в управлении ГИБДД по Москве.
В ДТП пострадали двое человек. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.