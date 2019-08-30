В России хотят разрешить продавать БАДы через Интернет

В России предлагают разрешить продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете. Сейчас жители страны подвергают риску свое здоровье, приобретая незарегистрированные вещества через зарубежные сайты, считают специалисты.

Роспотребнадзор хочет отменить узаконенное в СанПиН ограничение с 1 января 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном ведомством. Документ с соответствующим предложением также направлен в Торгово-промышленную палату РФ.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов пояснил «Известиям», что сложившаяся в данный момент ситуация создает условия для бесконтрольной продажи на иностранных сайтах БАДов, которые могут не соответствовать требованиям безопасности.

«Как только в России появится легальная возможность реализации БАДов, этот рынок вырастет в разы. И у граждан появится дополнительная возможность покупать проверенную отечественную продукцию», – добавил он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о планах убрать с прилавков ряд БАДов, наименования которых схожи с названиями лекарств или аналогичны им. Уточняется, что такая практика вводит потребителей в заблуждение.