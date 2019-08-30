Генеральным прокурором Украины назначен Рябошапка

С 21 мая Рябошапка занимал должность заместителя руководителя администрации президента Украины и отвечал за отношения главы государства с судами. На пост генпрокурора его выдвинула парламентская фракция «Слуга народа». Ранее Рябошапка заявлял о своей готовности возглавить прокуратуру и заняться ее реформированием.

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