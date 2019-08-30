Генеральным прокурором Украины назначен Рябошапка
Ранее политик занимал пост заместителя главы офиса президента страны.
© Фото: Hennadii Minchenko, ZUMAPRESS, GlobalLookPress
Генеральным прокурором Украины назначен Руслан Рябошапка. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
«Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором», – говорится в документе.
С 21 мая Рябошапка занимал должность заместителя руководителя администрации президента Украины и отвечал за отношения главы государства с судами. На пост генпрокурора его выдвинула парламентская фракция «Слуга народа». Ранее Рябошапка заявлял о своей готовности возглавить прокуратуру и заняться ее реформированием.