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Трамп позвал жену «к ноге» и вызвал шквал критики: видео

Анна Касаткина
23:45 30.08.2019
Интернет-пользователи не верят, что американский лидер уважает женщин.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ron Sachs ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Сети раскритиковали президента США Дональда Трампа за пренебрежительное отношение к своей жене Мелании. Пользователи возмутились, что американский лидер подозвал супругу жестом, которым обычно приказывают подойти собаке.

Жест Трампа попал на видео, которое позже опубликовал в Twitter комедийный писатель Джеймс Фелтон. Подзывая Меланию к себе, президент США слегка похлопывает по ноге.

«Дональд Трамп: "Никто не уважает женщин больше меня". Тоже Дональд Трамп: "Сюда, иди сюда, девочка. [стучит по ноге] Иди сюда жена, хорошая жена"», – описал ролик Фелтон.

В комментариях негативно оценили поведение Трампа.

«Я думал, он зовет своего щенка. Ожидал, что вытащит вкусняшку из кармана», – написал один из пользователей.

В 2016 году большой скандал вызвали высказывания тогда еще кандидата на пост президента Соединенных Штатов Трампа. В Сеть попал ролик, где будущий президент хвастался тем, что пристает к женщинам. Против Трампа тогда выступили СМИ, политики, звезды, корпорации и даже его супруга.

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