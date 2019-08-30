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С молотком и гаечным ключом: робот Федор приступил к тренировкам на МКС

Тамара Астапенкова
23:20 30.08.2019
Андроид в режиме копирования собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции.
С молотком и гаечным ключом: робот Федор приступил к тренировкам на МКС
© Фото: FEDOR37516789, Twitter

Робот Федор приступил к тренировкам на МКС. Андроида разместили согласно утвержденному плану в МИМ2 (модуль «Поиск»). Для тренировки робота был подключен экзоскелет, испытания которого проводились несколько дней назад.

Экзоскелет представляет собой большую маску и перчатки. Он необходим для того, чтобы Федор работал в режиме копирования, и в точности повторял все движения космонавта.

«Чувствую легкость в приводах. К работе готов. При подключении экзоскелета были проблемы с управлением кистью левой руки. Сейчас номинал», - написал андроид в своем Twitter.

Напомним, 27 августа «Союз МС-14» с российским антропоморфным роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС. Перед этим корабль «Союз», на борту которого был Федор, проходил штатное сближение, но на последнем этапе возникли ранее не встречавшиеся колебания.

«Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге», - «пошутил» андроид.

Федор во время тренировки помогал космонавтам технологических операций в выборе необходимого инструмента. С помощью экзоскелета, робот в режиме копирования «собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции».

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