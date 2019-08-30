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Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»

Ян Брацкий
22:56 30.08.2019
Новый глава государственного концерна с 2014 по 2016 годы возглавлял министерство экономики Украины.
Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома»
© Фото: Укроборонпром, Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский своим распоряжением назначил нового главу «Укроборонпрома». Предыдущий гендиректор ведомства Павел Букин освобожден от занимаемой должности. Указ о новом назначении опубликован на сайте украинского президента.

«Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром"», - говорится в тексте указа.

Абромавичус ранее занимал пост министра экономики Украины. Финансовый блок нынешний глава «Укроборонпрома» возглавлял с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

В конце апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал идею о ликвидации государственного концерна. Взамен было предложено создать отдельный орган с расширенными полномочиями. Соответствующий законопроект был даже зарегистрирован в Верховной раде.

Инициаторы ликвидации концерна посчитали, что в организации отсутствует эффективное управление, что ведет к неудовлетворению потребностей ВС Украины.

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