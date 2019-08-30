Генсека ООН пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша пригласили в Москву на торжественные мероприятия по случаю праздновании Дня Победы в 2020 году. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Во время пресс-конференции журналисты спросили Полянского, планируется ли пригласить Гутерреша на празднование 75-летия Победы.

«Он приглашен, уже было объявлено… Мы будем рады его видеть», - сказал первый зампостпреда РФ при ООН.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль направит официальное приглашение украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на церемонию празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также, по словам Ушакова, Владимир Путин пригласил посетить Москву 9 мая 2020 года лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпину и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.