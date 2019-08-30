Привет из девяностых: грабители вынесли 140 млн рублей из обменника в Москве
В настоящий момент полиция ведет розыск преступников.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
В Москве трое неизвестных вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег. Добычей грабителей стали 140 миллионов рублей.
Инцидент произошел на Братиславской улице. Злоумышленники ворвались в обменник и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу московского МВД, в настоящий момент полиция ведет розыск преступников.