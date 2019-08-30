Военнослужащий армии США погиб в Афганистане

В Афганистане погиб военнослужащий армии США. Командование миссии НАТО «Решительная поддержка» сообщило, что он был убит в результате боевых действий, однако сообщать подробности инцидента не стало.

В соответствии с политикой Министерства обороны США, имя погибшего не разглашается до момента извещения ближайших родственников о трагедии.

«Военнослужащий США погиб во время боевых действий в Афганистане в четверг, 29 августа», - говорится в сообщении пресс-службы миссии Североатлантического альянса.

В конце июня в Афганистане погибли двое военнослужащих армии США. Напомним, США с 2001 года проводят в Афганистане операцию против террористических группировок. Это стало самой долгой военной кампанией официального Вашингтона в истории. За это время в стране погибли почти 2300 американских солдат.