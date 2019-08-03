Путин упростил выдачу разрешений на временное проживание в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание и вид на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно документу, украинцы, постоянно проживающими на территории Украины, признанные беженцами или получившие временное убежище в РФ, имеют право на получение разрешения на временное проживание без учета квоты. Кроме этого, норма будет распространяться на иностранцев: родившихся в России; состоящими в браке с гражданами РФ; инвестирующих в российскую экономику; поступивших на военную службу или участвующих в госпрограмме по переселению соотечественников.

Закон, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, существенно расширяет категории иностранцев, которые могут получить вид на жительство без временного разрешения на проживание. К таким категориям относятся иностранцы: родившиеся на территории РСФСР и имевшие гражданство СССР; лица, депортированные с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии; дети, родившиеся в России, и которых усыновили иностранцы.

Уточняется, что упрощенный режим выдачи разрешений вводится для квалифицированных специалистов и членов их семей, не менее полугода работающих в России. Кроме этого, вводится практика предоставления бессрочного вида на жительство. Под исключение попадают высококвалифицированные работники и члены их семей, которые могут получить вид на жительство на срок действия разрешения на работу.

В целом, документ сокращает срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание с 6 до 4 месяцев.

Помимо этого, теперь несовершеннолетним иностранцам будут выдаваться разрешения на срок временного проживания их родителей или опекунов. В свою очередь, совершеннолетние иностранцы смогут получать разрешения на срок временного проживания родителей, если они признаны недееспособными или ограниченными в дееспособности.