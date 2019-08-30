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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне

Роман Захаров
21:33 30.08.2019
Сейчас британская полиция выясняет был ли это несчастный случай или происшествие имеет спланированный характер.
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallook

Бывшую руководительницу Национального банка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву сбил автомобиль. Инцидент произошел в Лондоне 26 августа.

По словам пострадавшей женщины, машина наехала на нее на пешеходном переходе. После ДТП она была госпитализирована.

Как пишет агентство «Украинские новости», сейчас британская полиция выясняет был ли это несчастный случай или происшествие имеет спланированный характер.

Валерия Гонтарева была главой НБУ в период с июня 2014 года по март 2018 года. Ее уволили по результатам голосования в Верховной раде.

Весной этого года генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу НБУ на допрос в рамках расследования дела о хищениях в отношении бизнесмена Сергея Курченко. Гонтарева отказалась явиться, объяснив это тем, что проживает и работает в Лондоне, и предложила украинским правоохранителям самим приехать в британскую столицу, чтобы повести ее допрос.

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