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Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым

Ян Брацкий
21:25 30.08.2019
За две недели до гибели артист был госпитализирован в реанимацию одной из столичных клиник после обострения пневмонии.
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в Москве 2 сентября в 13:00 в здании Союза кинематографистов. Об этом РИА Новости рассказала директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Александра Числова не стало 29 августа, он ушел из жизни в реанимации одной из московских больниц куда был госпитализирован после обострения пневмонии.  

За свою творческую карьеру артист, которого называли «королем эпизода», сыграл более чем в 240 полнометражных лентах и сериалах, среди которых «Легенда № 17», «Не родись красивой» и «Интерны». Ему было 54 года.

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