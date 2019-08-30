Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым

Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в Москве 2 сентября в 13:00 в здании Союза кинематографистов. Об этом РИА Новости рассказала директор Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Александра Числова не стало 29 августа, он ушел из жизни в реанимации одной из московских больниц куда был госпитализирован после обострения пневмонии.

За свою творческую карьеру артист, которого называли «королем эпизода», сыграл более чем в 240 полнометражных лентах и сериалах, среди которых «Легенда № 17», «Не родись красивой» и «Интерны». Ему было 54 года.