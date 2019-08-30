В МИД РФ прокомментировали эскалацию на границе Грузии и Южной Осетии

В российском МИД обеспокоились эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

«Выражаем серьезную озабоченность в связи с эскалацией напряженности на границе Южной Осетии и Грузии», - сказано в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

При этом в ведомстве добавили, что эскалация была спровоцирована строительством поста грузинской полиции рядом с югоосетинским селом Цнелис. Российские дипломаты напомнили, что действия Грузии были осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения властей Южной Осетии о начале переговоров по делимитации и демаркации границы.

В Министерстве иностранных дел РФ также обратили внимание на то, что Грузия на протяжении последних месяцев нагнетала напряженность на югоосетинской границе, устраивая провокации и политико-пропагандистские кампании, поддерживаемые западными странами.