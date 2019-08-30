Травля в школе и беженцы: программист Эрней рассказал, почему ему пришлось бежать из Германии

Проживающий в Германии российский программист и математик Николай Эрней был вынужден буквально сбежать из страны на Родину. Причина – издевательства в отношении его младшего ребенка в немецкой школе со стороны одноклассников и педагогов.

Сын Николая по имени Максим в совершенстве овладел немецким языком, но это не помогло ему стать «своим» в чужом обществе. Последней каплей в чаше родительского терпения стали постоянные жалобы на одноклассника-афганца – мальчика из семьи приезжих беженцев. Агрессивный ребенок с психическими, как считает Николай проблемами, постоянно душил сверстников и угрожал отрезать им головы. В итоге, сын россиянина стал просто боятся ходить на уроки.

«В школах Германии психически нездоровые дети учатся в обычных классах. Во врем урока они могут встать, закричать, начать кидаться стульями или душить своего соседа по парте. Пока они не покалечат кого-нибудь, не вышибут глаз, например, их не переводят в другие школы. Обучение обычных детей в таких классах несет колоссальный ущерб для их психики», - заявил в разговоре со «Звездой» Николай Эрней.

Проблему пытались решить на месте, переведя ребенка в русскую школу. Об этом Николай задумывался давно, сравнивая качество обучения. Мужчина обратился в российское консульство в Бонне с просьбой, в порядке исключения, зачислить его ребенка в школу для детей дипломатических работников.

«Во время перевода выяснилось, что данную школу, так как она юридически находится на территории России, немецкие чиновники за школу не считают. Мой ребенок может в ней учиться, так как у него двойное гражданство, но только по ночам. Днем он обязан ходить в немецкую школу. В противном случае считается, что он не учится вообще. Тогда родителей начинают разорять штрафами, а потом просто изымают ребенка из семьи без права опеки и свиданий», - приводит шокирующие факты Николай Эрней.

По этой же причине, ребенок Николая не может быть переведен на домашнее обучение. Немецкое законодательство просто не оставило нам выбора, разводит руками математик из России. В итоге на семейном совете было принято решение вернуться в Москву и продолжить обучение там.

«Когда он услышал, что мы возвращаемся в Россию он за 15 минут собрал свой чемодан. Мой сын родился в Москве и когда мы переехали в Германию, он все четыре года говорил: "Папа, мне так нравилось в России. Я хочу обратно"», - делится своими эмоциями собеседник «Звезды».

Сейчас семья Эрней судится с правительством Германии. Николай считает, что в Европе существует колоссальный запрос на образование по русской программе и на русском языке и политики должны реализовывать этот запрос.