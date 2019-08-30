Аэропорт Шереметьево отложил открытие третьей взлетно-посадочной полосы
О дате открытия ВПП-3 пресс-служба воздушной гавани сообщит позже.
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Столичный аэропорт Шереметьево перенес на более поздний срок официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВВП-3). Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
«О дате открытия ВПП-3 будет сообщено дополнительно», - информирует пресс-служба.
При этом в сообщении отмечается, что в настоящее время строительные работы на ВПП-3 аэропорта Шереметьево полностью закончены.