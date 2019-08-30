Трамп отменил поездку в Польшу на годовщину начала Второй мировой

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу, намеченную с 31 августа по 2 сентября. Американский лидер был приглашен на памятные мероприятия, организованные в честь 80 годовщины начала Второй мировой войны. Причиной отказа от визита стал ураган «Дориан», который приближается к Флориде и может стать сильнейшим в истории США,

«Чтобы убедиться, что все ресурсы федерального правительства сосредоточены на приближающемся урагане, я решил отправить в Польшу в эти выходные вместо меня нашего вице-президента Майка Пенса», - приводит слова Трампа телеканал ABC News.

Также глава Белого дома добавил, что уже обсудил этот вопрос с президентом Польши Анджеем Дудой, которому пообещал перенести свой визит «в ближайшее время».

Ранее стало известно, что в скором времени на штат Флорида обрушится ураган «Дориан». Дональд Трамп призвал жителей штата быть готовым к наступлению стихии, а также соблюдать инструкции властей. Он также уточнил, что «Дориан» может быть сильнейшим ураганом в истории США.