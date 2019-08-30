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Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины после удаления зуба

Евгений Аксенов
19:56 30.08.2019
Согласно одной из версии, пациентка клиники задохнулась в результате стремительного отека гортани.
Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины после удаления зуба
© Фото: ТРК Звезда

На Урале следователи проверяют информацию о смерти женщины на операционном столе в одной из больниц Екатеринбурга. Жительница города Полевской Нина Карпова почувствовала себя плохо после того, как удалила зуб в местной поликлинике. Полевские врачи отправили женщину в клинику в областной центр, сотрудники которого попытались справиться с нарастающим отеком гортани, но не смогли.

«Ну отправили по направлению - думали, что обойдется все. Ну мало ли что? В направлении вообще ничего не написано. Поехала и вот уже вот так вот все!», - рассказывает вдовец Алексей Карпов.

Родственники погибшей женщины до сих не могут смириться с произошедшим. Ситуацию подогревают слухи - якобы пьяные врачи во время операции допустили ошибку и вместо трахеи вставили трубку в пищевод.  

«Много утаиваний. Родителям позвонили и сказали, что произошла остановка сердца. Оказалось, другое. У нее отличное здоровье было, она не выпивала, у ней дети на первом месте были», - с уверенностью заявляет подруга погибшей Алла Моршинина.

Точно известно, что Нина Карпова приехала в Екатеринбург на автобусе. При этом у нее уже было сильно опухшее горло и было тяжело дышать. На стол к хирургам она попала не сразу, из одной больницы ее направили в другую.

Смерть наступила в начале первого ночи и поскольку сразу о ее причине медики умолчали, вдовец посчитал, что врачи допустили преступную ошибку и обратился с заявлением в органы следствия.     

«Проверяются обстоятельства смерти, качество и полнота оказания медпомощи. Устанавливаются иные, имеющие значение факты, анализируется документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», - отчитался старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Проверку провели и в самом госпитале, где пытались спасти женщину. Комиссию возглавил главный анестезиолог Свердловской области. В итоге, фактов пьянства на рабочем месте выявлено не было.

«По заключении комиссии, все действия врачей были признаны правильными и обоснованными, а смерть пациентки наступила из-за стремительного наступления отека гортани», - констатировал начальник госпиталя ветеранов войн Олег Забродин. 

Что все-таки произошло с женщиной и допустил ли кто-то из врачей ошибку предстоит выяснить следствию. Все необходимые экспертизы уже начались.

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