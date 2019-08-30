Во Владивостоке побит 120-летний рекорд по осадкам

Во Владивостоке побит рекорд 120-летней давности по количеству выпавших осадков. Из-за дождей на участок железной дороги у села Романовка сошел грязевой поток, в связи с чем проезд временно перекрыли.

А в Хабаровском крае без света остались тысячи людей. В зоне затопления на Дальнем востоке в связи с ростом уровня воды в Амуре оказались 90 населенных пунктов.

В Приморском крае циклон, который начинался с мелкой мороси два дня назад, набирает силу. Дворы утонули в глубоких лужах, в 35 многоквартирных домах затоплены подвалы. На дорогах - «реки».

Из-за паводка затампонированы ливневые колодцы, отводящие воду в реку. Но это полбеды: осадки ускоряют подъем уровня Амура. Сегодня его значение уже более 7 метров.

В поселке Хорпинский за сутки вода поднялась на 10 сантиметров. Из-за стихии здесь остались лишь 1,5 десятка местных жителей. Каждый день спасатели предлагают им эвакуацию, но люди упорно продолжают жить и надеются, что вода перестанет прибывать и они смогут переждать наводнение в своих домах.

На случай обострения ситуации, а вероятность этого растет с каждым днем, в поселках дежурят спасатели. На лодке привозят самым стойким необходимые продукты и питьевую воду.

В трех микрорайонах Комсомольска-на-Амуре затоплены около 40 домов и почти сотня приусадебных участков. Например, дом, который Константин Мамонов купил два года назад, затопило всего за несколько часов, пока мужчина был на работе.

«Пришел домой, а у меня уже по щиколотку воды. Пришлось переезжать. Сейчас у меня осталась кошка и собака. Буду к друзьям определять. Вещи вывозить», - рассказывает Мамонов.

Всех пострадавших от стихии готовы приютить в трех пунктах временного размещения. Обеспечить ночлегом, питанием и помощью в восстановлении документов.

В экстренном режиме идут работы по наращиванию высоты, длины и ширины временных дамб. Помогают военные. Привлечены более 120 человек и около 25 единиц автомобильной и специальной техники. Военнослужащие Восточного округа подготовили более 50 тысяч мешков с песком. Предстоит возвести трехкилометровую дамбу для защиты авиастроительного завода. Экскаваторами железнодорожного соединения было отгружено более 2 тысяч кубических метров грунта.

Пик паводка сместился к Комсомольску-на-Амуре, но в Хабаровске, что выше по течению, уровень Амура остается критичным. Идет эвакуация дачников с подтопленного Большого Уссурийского острова. Двух женщин, подростка и собаку Арчи спасатели сегодня доставили в город.