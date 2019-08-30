На могиле Иосифа Кобзона установили памятник

В Москве на Востряковском кладбище открыли памятник депутату Госдумы народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Народные избранники во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили память коллеги.

Во время церемонии открытия монумента Володин назвал уход из жизни Кобзона невосполнимой потерей.

«Крайне важно, чтобы он оставался с нами через свое творчество, через свои поступки, которые должны всех нас обязывать к такому же служению, как служил нашей стране Иосиф Кобзон», - заявил председатель ГД РФ.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Иосиф Кобзон «жив, пока живет память о нем». Он также призвал собравшихся помнить, что сделал певец «для людей, для своей Родины».

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Ему было 80 лет. Народный артист СССР похоронен в Москве на Востряковском кладбище.