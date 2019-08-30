Российская госкорпорация продемонстрировала уникальный самолет в рамках МАКС-2019

Благодаря участию в авиасалоне МАКС Государственной корпорации по организации воздушного движения многие сомневающиеся поняли, зачем на самом деле компания приобрела уникальное воздушное судно Piaggio Avanti.

«Когда это воздушное судно было приобретено госкорпорацией, злые языки говорили: вот, руководство приобрело себе бизнес-джет для того, чтобы летать куда-то в командировки. На самом деле это, естественно, не так, это воздушное судно используется для летных проверок аэронавигационного оборудования», - объясняет пресс-секретарь ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» Николай Ивашов.

Piaggio Avanti - это что-то вроде летающего замерщика. Кружа над аэропортом, он с воздуха проверяет работу радиомаяков, систему авиационной связи, световые сигналы полосы и многое другое.

Судно уже отработало во всех крупнейших аэропортах России - в Шереметьево, Внуково, Платове, Гагарине. Но время ставит перед государственной корпорацией новые вызовы - в систему организации воздушного движения все активнее внедряются беспилотники. Организовать в едином пространстве безопасность и пилотируемых, и беспилотных судов - задача повышенной сложности.

«Если в воздушном судне сидит капитан самолета, который слышит наш голос, общается с нами путем текстовых сообщений или голосовых сообщений, то с беспилотниками это проблематично, потому что там нет прямого канала взаимодействия. Именно поэтому для нас это вызов времени, мы смотрим новые технологии - как управлять беспилотниками, как их видеть, как заранее предупреждать конфликты и столкновения», - рассуждает заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Никита Данилов.

На МАКСе госкорпорация представила целую стратегию сервисов, например, учет беспилотников, который позволяет создать так называемый цифровой след владельца аппарата. Для специалистов компании важно, чтобы пользователи воздушного пространства могли быстро и без проблем подать план полета, получить аэронавигационную информацию, а главная цель - конечно, безопасность.

В госкорпорации говорят, что в будущем беспилотники смогут заменить суда с экипажем при летных проверках аэронавигационного оборудования. А это быстрота, упрощенная процедура получения разрешений и экономия человеческого ресурса.