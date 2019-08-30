В деле утонувшего московского бизнесмена появились новые подробности

Обнаружившая тело столичного бизнесмена Дениса Щепетьева в Москве-реке медсестра предположила, что президент компании Global Safe Group мог утонуть не сам.

«Мы пришли - он был уже вздутый и лежал на поверхности воды. Я спасателю сказала, что это, похоже, шина. Он внимательно посмотрел и сказал, что это человек. Мы сразу вызвали МЧС, полицию. Они быстро приехали. Мне кажется, но это только мои предположения, что его утопили», - считает медицинский работник.

Медсестра осмотрела тело погибшего еще до приезда неотложки. Мужчина был в джинсах, футболке, ботинках и куртке. Следов насилия на теле коммерсанта обнаружено не было.

«Не было ни пятен, ни синяков. Не было следов насилия, а мои предположения - это только предположения. Вздутый живот, голова запрокинута, были зрачки такие, как кошачьи, синюшные руки», - цитирует портал «360» заявление женщины.

Денис Щепетьев занимался организацией работы систем безопасности и видеофиксации, данные которых поступают в единый мониторинговый центр. Управление Следственного комитета РФ по городу Москве инициировало доследственную проверку по факту произошедшего.