МАКС-2019 в первый открытый день удивил гостей фигурами высшего пилотажа

В подмосковном Жуковском аншлаг. Сегодня Международный авиакосмический салон открылся для зрителей. Многие пришли семьями, чтобы посмотреть на выступления лучших пилотажных групп.

В небе экипажи выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Каждый маневр - это прием воздушного боя. Каким трудом достигается безупречная синхронность, знают только пилоты.

Увидели зрители не только мастерство военных летчиков, но и новинку российского гражданского авиапрома - пассажирский МС-21-300. Его называют будущим отечественной авиации. Корпус и крылья сделаны из легких и прочных композитных материалов. Для большего комфорта увеличено расстояние между креслами, багажные полки вместительнее, чем у конкурентов.

Свою продукцию на МАКС-2019 представили около 800 компаний. Авиасалон будет работать до 1 сентября.