Почерневшее небо: в Подольске полыхает склад с полиэтиленом

Огромный ангар с полиэтиленом полыхает на окраине подмосковного Подольска. Языки пламени и густые клубы черного дыма видно издалека. В районе возгорания в воздухе ощущается отчетливый химический запах, жалуются очевидцы, которые снимают пожар на видео и размещают кадры в социальных сетях.

Согласно информации регионального главка МЧС, огонь в ангаре вспыхнул в 16:30. Сейчас борьбой с ним заняты 19 человек и пять единиц специальной техники. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности, существует угроза дальнейшего распространения огня.

После тушения эксперты и дознаватели приступят к установлению причин случившегося.