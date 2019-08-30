Почерневшее небо: в Подольске полыхает склад с полиэтиленом
В тушении огня задействованы 19 пожарных и пять единиц специальной техники.
© Фото: подольск, vk
Огромный ангар с полиэтиленом полыхает на окраине подмосковного Подольска. Языки пламени и густые клубы черного дыма видно издалека. В районе возгорания в воздухе ощущается отчетливый химический запах, жалуются очевидцы, которые снимают пожар на видео и размещают кадры в социальных сетях.
Согласно информации регионального главка МЧС, огонь в ангаре вспыхнул в 16:30. Сейчас борьбой с ним заняты 19 человек и пять единиц специальной техники. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности, существует угроза дальнейшего распространения огня.
После тушения эксперты и дознаватели приступят к установлению причин случившегося.