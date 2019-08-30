Польские военнослужащие присоединились к борьбе с экологической катастрофой в реке Висла

К борьбе с экологическим кризисом в Польше подключились военные. В ближайшие дни они начнут строить временный мост через главную реку страны - Вислу. По конструкции пустят трубу, чтобы остановить слив канализационных отходов.

В минувшую среду в системе очистных сооружений произошла авария, в результате которой сточные воды начали стекать прямо в акваторию. Только за сутки в реку попадает до 260 тысяч кубометров канализационных отходов.

По данным экологов, общее качество воды ухудшилось сразу в 30 раз. Стали гибнуть рыбы. В Польше происходящее называют экологической катастрофой. Жителям страны рекомендовали воздержаться от купания в Висле.