Путин пригласит Зеленского посетить парад Победы в 2020 году
Помимо Владимира Зеленского, приглашения направлены главам стран-союзников по антигитлеровской коалиции, а также лидерам КНР и ФРГ.
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Россия направит официальное приглашение украинскому президенту Владимиру Зеленскому на церемонию празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Представитель Кремля добавил, что свое участие в торжествах подтвердили лидеры 17 государств, среди которых президенты Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Болгарии и Сербии.
Помимо Зеленского, президент России Владимир Путин пригласил посетить Москву 9 мая 2020 года лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона.
Кроме того, приглашения на празднование 75-летия Победы направлены канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю КНР Си Цзиньпину и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.