Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
По информации Министерства обороны РФ, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
© Фото: Минобороны РФ
Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
По данным военного ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», - информирует Минобороны РФ.
Запуск состоялся в 17:00 по-московскому времени с третьей пусковой установки.
Через несколько минут после пуска стало известно, что разгонный блок «Бриз-КМ» вместе с головной частью, где находится спутник, успешно отделился от «Рокота» и продолжает выход на орбиту.