Ракета «Рокот» с военным спутником запущена с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», - информирует Минобороны РФ.

Запуск состоялся в 17:00 по-московскому времени с третьей пусковой установки.

Через несколько минут после пуска стало известно, что разгонный блок «Бриз-КМ» вместе с головной частью, где находится спутник, успешно отделился от «Рокота» и продолжает выход на орбиту.