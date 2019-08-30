В России до конца года появятся 100 новых школ

Сто новых школ появятся в России до конца 2019 года. Их строительство идет в рамках национального проекта «Образование». До его окончания, в 2024 году, планируется создать 240 тысяч новых учебных мест. Об этом сообщила министр просвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании в Санкт-Петербурге.

По ее словам в рамках федерального проекта планируется провести масштабную переподготовку учителей. Для этого в 15 регионах построят специальные учебные центры. Упор будет сделан на сельские школы, чтобы именно они стали центрами гуманитарного и технического образования.

На реализацию этих инициатив выделено почти 800 миллиардов рублей.