Психолог назвала дополнительной нагрузкой на детей продление летних каникул

Продление летних каникул в школах может негативно повлиять на успеваемость детей, а также создаст дополнительные трудности для их родителей. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказала детский психолог Елена Лосева.

«Нагрузка на ребенка очень регламентирована СанПиНами (санитарными правилами и нормами - прим. ред.), и сокращение учебного года еще на один месяц приведет к сокращению учебных предметов, учебных часов, преподавательской нагрузки. Продление летних каникул - это вопрос, который затрагивает не только детей. Если смотреть с позиции продолжительного отдыха, то длинный отдых вызывает сомнения. Чередование нагрузки и отдыха более эффективно, чем просто длинные каникулы... Для многих родителей летний каникулы - это головная боль. Родителям надо работать, у них отпуск 28 дней. Детские лагеря не всем доступны, и у них возникает проблема, куда деть ребенка на три месяца. А хотят сделать на четыре месяца», - заявила специалист.

Психолог убеждена, что после долгого перерыва ребенку будет сложнее вернуться в прежний ритм учебы. Кроме того, дети могут забыть ранее пройденный материал за четыре месяца каникул.

«Чем дольше перерыв, тем дольше период вхождения в рабочий ритм. С позиции психологии труда эта стадия называется стадией врабатывания… Чем дольше перерыв, тем дольше стадия врабатывания. Тем больше у вас времени пройдет до того, как вы выйдете на стабильную эффективность труда, обучения. Даже взрослому человеку после отпуска сложно включаться в работу. А если говорить про ребенка, то существует, конечно, теория о том, что нужно чередовать отдых и учебу, но периоды отдыха никак не в четыре месяца… За четыре месяца ребенок может забыть пройденный материал», - резюмировала Лосева.

Ранее депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, это могло бы поспособствовать их лучшему отдыху либо предоставило бы возможность, к примеру, подзаработать.