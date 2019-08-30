В Кремле подтвердили прогресс в деле обмена удерживаемыми лицами с Киевом

В деле обмена удерживаемыми лицами с Киевом удалось добиться определенного прогресса. С таким заявлением выступил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Обмен с украинской стороной задержанными гражданами является важным моментом для всей атмосферы украинского урегулирования, добавил представитель Кремля.

«Взаимодействие на эту тему осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить», - заявил Ушаков.

Между тем окончательной даты обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией пока нет. Ранее новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о том, что Олег Сенцов и несколько задержанных украинских моряков отправлены на из России родину. Однако позже в офисе Владимира Зеленского не подтвердили данную информацию.