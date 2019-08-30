Украина потребовала переименовать самолет Ан-124

Украинский авиаконцерн «Антонов» потребовал изменить название будущего сверхтяжелого транспортного самолета «Руслан» от российского конструкторского бюро «Ильюшин». Представители украинского концерна заявили, что не принимают участие в технических разработках и внедрении новых систем и агрегатов, а следовательно самолет должен получить иное название.

«Подбор и установка нового оборудования конструкторским бюро Ильюшина приведет к ключевым изменениям характеристик самолета по сравнению с базовой моделью. Итак, новый самолет появится в истории авиации. Поэтому необходимо новое обозначение без ссылки на "Ан"», - говорится в сообщении на официальном сайте украинского концерна.

Ан-124 «Руслан» - самый крупный в мире серийный грузовой самолет, создан в 1982 году советскими специалистами ОКБ имени О. К. Антонова. Двигатели производились предприятиями, расположенными в Украинской ССР, а сами самолеты - на ульяновском заводе.

В 2003 году выпуск самолетов в РФ был прекращен, но ремонт и поддержание их состояния продолжаются. Украинская сторона ранее заявляла о намерениях возобновить производство «Русланов», но без использования российских комплектующих, признав при этом, что в случае неудачи собрать самолет без помощи России будет невозможно.

В свою очередь, Объединенная двигателестроительная корпорация планирует создать для имеющегося парка отечественные двигатели.