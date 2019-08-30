Крыша рухнула на предприятии в Саратове: под завалами могут быть люди
В Саратове на одном из предприятий обрушилась крыша. Спасатели и кинологи ведут поиск людей под завалами.
© Фото: Саратов Life, ВКонтакте
В Заводском районе Саратова рухнула крыша на частном предприятии по производству подшипников. На месте происшествия работает служба спасения с кинологами.
ЧП произошло на предприятии в недействующем двухэтажном цехе во время кровельных работ. Под завалами ищут людей, но по предварительным данным, никто в результате ЧП не пострадал.