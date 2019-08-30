На Украине провели учения по прекращению транзита газа из России

«Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, во время которых были отработаны действия служб на случай полного прекращения транзита газа из РФ через территорию Украины с 1 января следующего года.

«”Укртрансгаз” и “Нафтогаз” провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки “Газпромом” транзита по территории Украины в страны Евросоюза с 1 января 2020 года», - сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

Также говорится, что на случай прекращения транзита газа сторонами были разработаны несколько вариантов действий для гарантирования Украине прохождения отопительного сезона.

Кроме того, в «Укртрансгазе» заявили, что газотранспортная система государства полностью готова к стабильной работе в случае прекращения транзита газа.