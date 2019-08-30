Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Украине провели учения по прекращению транзита газа из России

Роман Захаров
15:56 30.08.2019
Украинские газовые компании разработали несколько вариантов действий для гарантирования Украине прохождения отопительного сезона на случай прекращения транзита.
На Украине провели учения по прекращению транзита газа из России
© Фото: РИА Новости

«Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, во время которых были отработаны действия служб на случай полного прекращения транзита газа из РФ через территорию Украины с 1 января следующего года.

«”Укртрансгаз” и “Нафтогаз” провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки “Газпромом” транзита по территории Украины в страны Евросоюза с 1 января 2020 года», - сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

Также говорится, что на случай прекращения транзита газа сторонами были разработаны несколько вариантов действий для гарантирования Украине прохождения отопительного сезона.

Кроме того, в «Укртрансгазе» заявили, что газотранспортная система государства полностью готова к стабильной работе в случае прекращения транзита газа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.08.2019, 12:38
Километровый шлейф пыли: посадка Ил-76 в степи попала на видео
Дата30.08.2019, 14:43
Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы для российских команд
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.08.2019, 13:55
Начались испытания вертолета Ми-35П с подвижной пушкой и ракетами «Вихрь»
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:49 В стране и мире
Медведчук назвал успешными переговоры по обмену заключенными между Украиной и РФ
15:35 В стране и мире
Видео
«Глиссирующий» по волнам товарный поезд попал на видео во Владивостоке
14:21 В стране и мире
Видео
Глава фонда образования рассказал, почему школьникам не стоит удлинять летние каникулы
13:19 В стране и мире
Вышинскому после освобождения из-под стражи не вернули его паспорт
13:13 В стране и мире
Западные СМИ назвали «главный сюрприз» МАКС-2019
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кулинарная рулетка: Роспотребнадзор проверил московских продавцов шаурмы
Видео
Битва роботов: опубликован новый трейлер следующего «Терминатора»
В США обнаружены тайные посмертные снимки Мэрилин Монро
Рост пенсий и изменения в школьной программе: какие нововведения ждут россиян с 1 сентября
Видео
Депутат Рады попытался говорить на украинском и вызвал хохот: видео
Видео
Медвежьи спа-процедуры: зоопарк Москвы опубликовал новое видео с пандами
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.