Кулинарная рулетка: Роспотребнадзор проверил московских продавцов шаурмы

Только один московский киоск с шаурмой из 60 с лишним проверенных специалистами Роспотребнадзора торгует качественной продукцией. В остальных найдены серьезные нарушения.

Таковы итоги специального рейда по исследованию точек реализации фастфуда. Проверка проводилась с мая по август, в лабораторию отправляли как готовую продукцию, так и сырье, из которого ее производят.

Анализы показали, что половина образцов опасна, а на инвентаре и руках поваров найдены бактерии кишечной палочки. Пункты общественного питания, где нарушения были самыми злостными, закрыты и опечатаны, а их владельцы наказаны крупными денежными штрафами.