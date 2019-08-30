Кулинарная рулетка: Роспотребнадзор проверил московских продавцов шаурмы
В половине проверенных торговых точек сырье для изготовления шаурмы оказалось просроченным, а продавцы не моют руки и инвентарь.
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Только один московский киоск с шаурмой из 60 с лишним проверенных специалистами Роспотребнадзора торгует качественной продукцией. В остальных найдены серьезные нарушения.
Таковы итоги специального рейда по исследованию точек реализации фастфуда. Проверка проводилась с мая по август, в лабораторию отправляли как готовую продукцию, так и сырье, из которого ее производят.
Анализы показали, что половина образцов опасна, а на инвентаре и руках поваров найдены бактерии кишечной палочки. Пункты общественного питания, где нарушения были самыми злостными, закрыты и опечатаны, а их владельцы наказаны крупными денежными штрафами.