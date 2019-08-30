Медведчук назвал успешными переговоры по обмену заключенными между Украиной и РФ

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем посещении в СИЗО «Лефортово» украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка.

«Мы приехали проведать двоих граждан Украины - Карпюка и Клыха, освобождением которых мы давно занимаемся. Ранее было договорено о свидании, мы сегодня провели такую встречу», - пояснил Медведчук.

Депутат Верховной рады добавил, что посодействовать в освобождении заключенных Карпюка и Клыха его попросили родственники осужденных в России украинцев.

«Мы посещали именно этих двоих людей, потому что родственники этих людей обращались к нам по вопросу освобождения», - сказал Медведчук.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы - за жизнь» также прокомментировал переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену заключенных. Медведчук выразил уверенность в том, что диалог между Моской и Киевом по данному вопросу завершится успешно.

«Вчера господин Песков прокомментировал, что переговоры ведутся. Я могу подтвердить, что новая команда президента Зеленского ведет эти переговоры. Я могу сказать, что это успешные переговоры. Но когда они завершатся, к сожалению, эта дата пока неизвестна. Да и даже если она известна, я думаю, нецелесообразно о ней сообщать заранее»¸- заключил Медведчук.

Граждане Украины, члены запрещенной в России УНА-УНСО Николай Карпюк и Станислав Клых были приговорены Верховным судом Чечни в мае 2016 года к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима соответственно.