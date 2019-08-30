«Глиссирующий» по волнам товарный поезд попал на видео во Владивостоке

Во Владивостоке машинисту пришлось вести железнодорожный состав через огромное дождевое озеро. Паводок затопил пути, и товарняк стал похож на гигантский катер, тянущий за собой многотонные вагоны. Свидетелями необычного зрелища стали местные жители, которые разместили видео на своей странице в Instagram. В карьере машиниста, очевидно, это первый подобный случай, потому что всю дорогу он сам ведет съемку из окна локомотива.

Ранее стало известно о перекрытии железнодорожной ветки Смоляниново - Новонежино в Приморье. Причина - сход селевых потоков на полотно. На движение пассажирских поездов инцидент не повлиял, последствия буйства стихии ликвидируют восстановительные бригады.

В самой столице Приморья затоплены улицы, а местный аэропорт прекратил внутреннее авиасообщение. Накануне пассажиры одного из самолетов сняли на видео последствия катастрофического паводка с высоты.

В регионе введен режим ЧС. Из-за повреждения электропроводки без света остались более четырех тысяч человек.

Тяжелая ситуация и в соседнем Хабаровском крае, где река Амур вышла из берегов. Уровень воды превысил опасную отметку на полметра. В числе первых на помощь горожанам пришли военнослужащие, которые оперативно приступили к укреплению дамбы. За сутки сводный отряд Восточного военного округа отгрузил более тысячи кубометров грунта.

Последствия ливней устраняют и за пределами города. Мобильные насосные станции откачивают воду; людей и домашних животных, оказавшихся в затопленных районах, спасатели вывозят на лодках. По последним данным, в зоне наводнения оказались 90 населенных пунктов в четырех регионах Дальнего Востока.