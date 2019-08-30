Медведчук посетил заключенных в СИЗО Лефортово украинских граждан

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктор Медведчук посетил заключенных Николая Карпюка и Станислава Клыха в СИЗО Лефортово.

«Ранее было договорено о свидании, мы сегодня провели такую встречу и свидание», - сказал Медведчук журналистам.

Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время между Россией и Украиной произойдет обмен удерживаемыми лицами.

В то же время Медведчук пояснил, что пока готовности к обмену между Москвой и Киевом нет.

Граждане Украины, члены запрещенной в России УНА-УНСО Николай Карпюк и Станислав Клых были приговорены Верховным судом Чечни в мае 2016 года к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима соответственно.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что переговорный процесс России и Украины продолжается. Она призвала не распространять непроверенную информацию якобы об уже состоявшемся обмене и «набраться терпения».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об «определенных контактах» Москвы и Киева по данному вопросу. Детали переговоров в Кремле раскрывать не стали.