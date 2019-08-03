Фаер-шоу на концерте Rammstein в Петербурге приняли за пожар: видео

Жители Санкт-Петербурга сообщили о возможном пожаре на стадионе «Газпром Арена». Вечером 2 августа в северной столице проходил концерт немецкой группы Rammstein.

Информация о возгорании распространилась в социальных сетях: очевидцев напугали черные клубы дыма и всполохи огня над стадионом.

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Однако, как выяснилось, огонь и дым на самом деле являлись спецэффектами на шоу Rammstein.

Метал-группа из Германии дала концерты в России в рамках летних гастролей по Европе. Ранее музыканты выступили на московском стадионе «Лужники». В столице поклонники Rammstein устроили настоящую гонку за лучшие места на шоу. А после концерта группа призналась в любви к России.