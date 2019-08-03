Фаер-шоу на концерте Rammstein в Петербурге приняли за пожар: видео
Информацию о возгорании очевидцы распространили в социальных сетях.
© Видео: vlvavan Instagram © Фото: vlvavan Instagram
Жители Санкт-Петербурга сообщили о возможном пожаре на стадионе «Газпром Арена». Вечером 2 августа в северной столице проходил концерт немецкой группы Rammstein.
Информация о возгорании распространилась в социальных сетях: очевидцев напугали черные клубы дыма и всполохи огня над стадионом.
Однако, как выяснилось, огонь и дым на самом деле являлись спецэффектами на шоу Rammstein.
Метал-группа из Германии дала концерты в России в рамках летних гастролей по Европе. Ранее музыканты выступили на московском стадионе «Лужники». В столице поклонники Rammstein устроили настоящую гонку за лучшие места на шоу. А после концерта группа призналась в любви к России.