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В Идлибе вводится режим прекращения огня

Александр Пешков
14:08 30.08.2019
Российский Центр по примирению призывает командиров вооруженных формирований отказаться от проведения вооруженных провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах.
В Идлибе вводится режим прекращения огня
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa Globallookpress

В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 часов 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации «Идлиб», сообщили в ЦПВС. 

Ранее Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Двадцать восьмого августа в МИД РФ заявили, что военнослужащие сирийской армии при поддержке ВКС России действуют против боевиков строго в рамках Идлибской демилитаризованной зоны.

По словам главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, в Идлибскую зону деэскалации были эвакуированы все группы, в числе которых оказалось почти 37 тысяч человек, из всех остальных зон, которые продолжали действовать на юге, в центре САР и рядом с Дамаском.

«Сегодня осталась одна, она работает, работает, на мой взгляд, напряженно, непросто, сложно. Идет совместное патрулирование, внутри зоны деэскалации ходят турецкие патрули, снаружи - наши патрули. Из южной части зоны деэскалации идут постоянные вылазки и обстрелы. Мы уведомили наших турецких коллег о том, какие действия мы предпринимали и предпринимаем», - заявил Шойгу.

Двадцать седьмого августа по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил о необходимости стабилизации ситуации в Сирии. 

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