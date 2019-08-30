Путин назвал семьи с тремя детьми нормальными и правильными

Когда в семье воспитывают троих детей, это нормально и правильно. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

В ходе беседы с главой государства Чибис заявил, что качество жизни в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) не выдерживает никакой критики. По его словам, это происходит «при огромном количестве детей: почти три ребенка на семью».

«Не огромное, нормальное. Это правильно», - поправил врио губернатора Мурманской области Путин.

Напомним, во время послания Федеральному собранию в феврале президент отметил, что РФ вошла в сложный демографический период. Тогда же глава государства предложил ряд мер по поддержке семей.