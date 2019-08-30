На Украине в первом чтении приняли закон о депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности в ночь на 30 августа в первом чтении приняла Верховная рада Украины. Инициативу поддержали 363 депутата.

В случае, если законопроект пройдет чтения, депутаты лишатся своего иммунитета с 1 января 2020 года. Парламентариев смогут привлекать к уголовной ответственности и арестовывать без согласия Рады. Неприкосновенность в случае с юридической ответственностью за результаты голосования или высказывания в парламенте, исключая оскорбления и клевету, сохраняется.

Конституционный суд Украины одобрил оба законопроекта о лишении неприкосновенности депутатов и судей, которые инициировали бывший президент страны Петр Порошенко и парламентарии. В первом чтении инициативе необходимо было набрать 226 голосов. Для принятия закона в следующей парламентской сессии за него должны проголосовать минимум 300 депутатов, напоминает РИА Новости.