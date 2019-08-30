В Московской области стартовали масштабные медицинские учения

На аэродроме Кубинка проходят учения, в рамках которых условно пострадавших эвакуируют при помощи авиации. Военные врачи госпиталя имени Вишневского организовали пункт приема раненых, лабораторный комплекс и хирургическое отделение для проведения сложных операций.

Пациентов в госпитали доставляют на специально оборудованных для этого вертолетах. Первую помощь начинают оказывать уже на борту. Для этого в салоне есть все необходимое: аппарат искусственной вентиляции легких и система дефибрилляции.

Наличие вертолетной площадки позволяет выиграть время и оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и при чрезвычайных ситуациях.