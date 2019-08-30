Эрдоган сообщил о начале переговоров с Россией по поставкам истребителей Су-57

Россия и Турция приступили к переговорам о поставках новейших истребителей Су-57 Анкаре. С заявлением об этом выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Свою заинтересованность в российской технике турецкий лидер проявил во время визита на авиасалон МАКС-2019, где вместе с российским президентом Владимиром Путиным он осмотрел экспозицию Су-35 и Су-57. Позже вопрос возможных поставок самолетов поднимался в ходе двусторонних переговоров глав двух государств.

«Переговоры по Су-57 ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству. Если США не изменят свою позицию по поставкам истребителей F-35, мы будем искать выход из этой ситуации», - заявил Эрдоган журналистам.

Отношения Турции и США обострились после того, как официальная Анкара приняла решение приобрести у России новейшие комплексы ПВО. Вашингтон в ультимативной форме потребовал от турецких властей отказаться от сделки в пользу заокеанских оборонительных систем Patriot.

В случае отказа глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Эрдогану задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, что и произошло, когда Турция отказалась пойти на уступки.